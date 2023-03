Detidos por venda de bens contrafeitos nas redes sociais tinham Mustang em casa

Diretos online renderam mais de 500 mil euros.

Duas mulheres e um homem foram constituídos arguidos em Gondomar e em Sintra por venderem artigos contrafeitos através das redes sociais e por fraude fiscal, estimando-se que o lucro das vendas ultrapasse os 500 mil euros, permitindo aos suspeitos a aquisição de um Ford Mustang.

A detenção dos suspeitos, com idades entre os 29 e os 52 anos, culminou na quinta-feira no âmbito de uma operação denominada "Malas Douradas", uma investigação que decorre há cerca de um ano, "no âmbito do crime de venda ou ocultação de produtos contrafeitos, fraude fiscal e branqueamento de capitais", refere a GNR em comunicado.

"Os suspeitos recorriam a uma rede social para, através de sessões em direto, apresentar e comercializar os produtos contrafeitos de marcas conceituadas no mercado, sendo que da atividade ilícita da venda de artigos contrafeitos resulta no apuramento de vantagem ilícita superior a 500.000 euros", descreveu a GNR.

Os investigadores executaram oito mandados de busca domiciliárias, a veículos e anexos, que culminaram no desmantelamento da atividade.

No âmbito da operação "Malas Douradas" foram apreendidos 631 artigos contrafeitos, 30 encomendas postais contendo presumivelmente artigos contrafeitos, prontas a serem expedidas, três viaturas, um computador portátil, três telemóveis e 21020 euros em numerário.

A operação foi desenvolvida pela Unidade de Ação Fiscal (UAF), através do Destacamento de Ação Fiscal do Porto, e os dados da investigação comunicados ao Tribunal Judicial de Gondomar.