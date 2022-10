Detidos seis menores por roubo de telemóvel em Lisboa

Suspeitos têm entre 14 e 17 anos.

A PSP de Lisboa deteve seis jovens na passada sexta-feira, pelas 14h40, na freguesia de São Domingos de Benfica, em Lisboa, por serem suspeitos da prática do crime de roubo, foi esta quarta-feira anunciado em comunicado. Os suspeitos, com idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos, foram apanhados em flagrante delito.

Enquanto se encontravam em serviço de patrulhamento, os polícias foram abordados, na via pública, por um jovem que denunciou ter sido vítima de roubo. Segundo a a vítima, momentos antes, seis indivíduos roubaram-lhe o telemóvel pessoal sob ameaça de arma branca e agressões físicas.





Os polícias de imediato uniram esforços para localizar os supeitos e, minutos depois, intercetaram um grupo com as características descritas pela vítima, que ainda se encontravam próximo do local, na posse do telemóvel roubado e da arma branca.Os jovens foram detidos e foram apreendidos um telemóvel furtado, que foi devolvido à vítima, uma navalha e duas balaclavas, gorros que apenas deixam os olhos a descoberto.

"Por três dos suspeitos serem menores de 16 anos, foram entregues aos seus responsáveis legais a fim de serem presentes ao Tribunal de Família e Menores da sua área de residência" referiu a GNR em comunicado.

Os restantes três suspeitos foram detidos no Comando Metropolitano de Lisboa, e serão presentes a primeiro interrogatório judicial. A dois dos indivíduos foi aplicada a medida de apresentações quinzenais e ao terceiro a medida de apresentações semanais.