"Devia estar eu a conduzir nesse dia": Mãe de Claudisabel continua inconsolável com a morte da filha

Raquel Madeira partilhou nas redes sociais algumas fotos em que surge ao lado da filha, de 46 anos, que acompanhava para toda a parte.

É uma dor sem fim. Quase um mês depois do fatídico acidente que tirou a vida a Claudisabel, a mãe da cantora continua inconsolável.Este fim de semana, Raquel Madeira partilhou nas redes sociais algumas fotos em que surge ao lado da filha, de 46 anos, que acompanhava para toda a parte. Numa delas, revela-se arrependida por não ter estado presente no fatídico dia.Leia a notícia completa no site do Correio da Manhã.