Detidas dez pessoas suspeitas de roubo e sequestro em megaoperação da PSP em Lisboa

Agentes policiais levaram a cabo 12 mandados de busca domiciliária.

O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa deteve dez jovens, com idades entre os 18 e os 20 anos, em operação de "grande envergadura". A megaoperação começou às 5h30 desta quarta-feira com o objetivo de "colocar fim à atividade criminal" de suspeitos de roubos com armas brancas, em vários municípios de Lisboa.A PSP levou a cabo 12 mandados de busca domiciliária e vários mandados de detenção. Os detidos são suspeitos de terem sequestrado e roubado jovens nas imediações das escolas e em transportes públicos, sobretudo em Oeiras, onde são residentes.Os detidos não apresentaram resistência e a maioria já possuía cadastro.Os jovens detidos serão presentes, em princípio esta quinta-feira, no Tribunal de Cascais.