Dezenas de carrinhos de bebé vazios 'invadem' Lviv em homenagem a crianças mortas na guerra

O presidente da Câmara Municipal de Lviv, Andriy Sadovyi, partilhou nas redes socias uma fotografia com mais de 100 carrinhos de bebé vazios, colocados na Praça de Rynok, no centro da cidade ucraniana, de maneira a simbolizar as crianças que já morreram desde o início militar da Rússia à Ucrânia.



"109 crianças. 109 crianças foram mortas por russos desde o dia um da invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia. Hoje, estes carrinhos de bebé na Praça Rynok simbolizam as vidas desses pequenos anjos", lê-se na publicação do autarca no Twitter.









109 kids. 109 kids have been killed by Russians since the day one of full-scale Russian invasion of Ukraine.



Empty prams on Rynok Square today symbolize the lives of little angels. They are now defending Ukraine’sky instead of decisive actions of the world. pic.twitter.com/x4sIs8fAbh