Dezoito mortes em ataques e operações militares em Moçambique

Ocorrências encontram-se junto à fronteira com a Tanzânia.

Grupos armados desconhecidos mataram 11 pessoas durante ataques a cinco aldeias remotas desde sexta-feira em Cabo Delgado, norte de Moçambique, disseram esta terça-feira à Lusa fontes locais.

Ao mesmo tempo, as forças militares anunciaram ter abatido sete rebeldes num outro ponto, em Palma.





Tanto num caso como noutro, as ocorrências estão situadas no extremo norte da província, junto à fronteira com a Tanzânia.