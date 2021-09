DGS impõe uso de máscara obrigatório nas escolas a partir dos 10 anos. Conheça as regras para o novo ano letivo

Proteção facial fortemente recomendada aos 6 anos pela Autoridade de Saúde.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) avançou esta terça-feira com o conjunto das normas para travar o contágio por Covid-19 no regresso dos alunos às aulas - as escolas abrem esta quarta-feira para os professores, no arranque do ano escolar.O uso de máscara é fortemente recomendado para maiores de 6 anos e obrigatório acima dos 10.Leia na íntegra no Correio da Manhã.