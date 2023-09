DGS põe fim à recomendação de não consumo de broa de milho em Leiria, Santarém, Coimbra e Aveiro

Foram retiradas do mercado as matérias-primas envolvidas nos casos de toxinfeção.

A Direção-Geral da Saúde (DGS), a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) anunciaram, esta sexta-feira, o fim da recomendação do 'não consumo' de broa de milho em áreas de risco do país como, Leiria, Santarém, Coimbra e Aveiro.



Segundo um comunicado da DGS, "o fim desta recomendação deve-se à inexistência de novos casos suspeitos associados a esta toxinfeção, em resultado da intervenção das autoridades competentes, e da ausência de circulação, à data, de produtos potencialmente contaminados no mercado".