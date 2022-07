DGS publica norma sobre vacinação contra varíola dos macacos

A Direção-Geral da Saúde (DGS) publicou esta terça-feira a norma relativa à vacinação contra a varíola dos macacos, recomendada a pessoas notificadas como contactos próximos de casos notificados da doença.

Em comunicado, a DGS refere que a vacinação deve ocorrer nos "primeiros quatro dias após o último

contacto próximo com um caso, podendo esse período ir até 14 dias se a pessoa se mantiver sem sintomas."

Após a notificação de um caso suspeito, os contactos próximos deverão ser indicados para que sejam contactados e emitida uma declaração para proceder à vacinação.Recorde-se que Portugal recebeu 2700 doses de vacina contra a Infeção Humana por Vírus Monkeypox doadas pela comissão Europeia e distribuídas pelas diversas regiões do País.As Pessoas sem história de vacinação contra a varíola e com potencial exposição continuada ou intermitente deverão tomar 2 doses, com um intervalo de, pelo menos, 28 dias. Se, após a 1ª dose, desenvolveremsintomas de infeção humana por VMPX, não devem ser vacinadas com a 2ª dose sem que seja excluída laboratorialmente a infeção por VMPX.Caso não haja potencial de exposição, é recomendada uma dose.No caso das pessoas com história de vacinação contra a varíola: Há mais de 2 anos (qualquer vacina e qualquer esquema vacinal) e recomendada uma dose; há 2 anos ou menos, se esquema incompleto de vacina MVA-BN, apenas 1 dose, pelo menos 28 dias após a dose anterior.