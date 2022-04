DGS recomenda isolamento de doentes Covid e máscara em espaços fechados na Páscoa

A Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, efetuou esta quarta-feira um balanço da situação epidemiológica e reforçou o apelo à adoção de medidas de proteção individual, no período da Páscoa.

O número de novos casos é superior e a transmissibilidade continua muito elevada, com tendência geral decrescente e R(t) inferior a 1.

Número de casos na última semana, 60 mil, é superior aos picos das curvas anteriores, exceto a do último inverno. "Estamos longe de chegar a uma atividade basal baixa, que nos permita ter um verão descontraído e seguro", afirma Graça Freitas.Neste momento a variante BA2 é a dominante em Portugal, mas SNS com grande capacidade para acomodar doentes com Covid-19.A mortalidade por Covid-19 revela uma tendência estável, mas decrescente. No entanto, este valor é superior ao estipulado em 20 óbitos por milhão de habitantes que permite abrandar medidas de proteção contra o vírus.