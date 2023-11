Di María cospe na direção de adeptos brasileiros em jogo envolto em polémica

Encontro entre rivais sul-americanos começou cerca de 30 minutos depois da hora prevista.

Ángel Di María, jogador argentino, cuspiu na direção de adeptos brasileiros antes da vitória da Argentina diante da seleção canarinha, na terça-feira.O jogo da fase de apuramento sul-americana para o Mundial 2026 começou cerca de 30 minutos depois da hora prevista, devido a desacatos nas bancadas do Estádio Maracanã. A polícia carregou sobre os adeptos e os futebolistas das duas equipas tiveram de recolher aos balneários.Nessa altura, fãs do Brasil atingiram o extremo do Benfica com um líquido, presumivelmente água ou cerveja. O argentino não gostou e respondeu, cuspindo na direção dos adeptos canarinhos.A Argentina venceu por 1-0, com um golo de outro benfiquista, o defesa Nicolás Otamendi. Os campeões do Mundo subiram à liderança da qualificação, enquanto o Brasil averbou a terceira derrota consecutiva e segue no sexto lugar.