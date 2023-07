Di María já está em Lisboa

O jogador argentino Di María aterrou esta quinta-feira no Aeródromo de Tires. O mais recente reforço do Benfica vai ser apresentado

junto à Estátua de Eusébio, frente ao Estádio da Luz.O futebolista foi confirmado como reforço das águias na quarta-feira. A apresentação decorre às 19h04, numa alusão ao ano de fundação dos encarnados (1904).

Esta é a segunda passagem do atleta de 35 anos pelo Benfica. A primeira foi entre 2007 e 2010.Depois de sair do Benfica o jogador formado nos argentinos do Rosario Central passou pelo Real Madrid, Manchester United, Paris SG e Juventus.Em Portugal conquistou uma liga portuguesa e duas taças da liga.