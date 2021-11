Dia da morte do partido "ainda não chegou", garante o Presidente do Conselho Nacional do CDS

O Presidente do Conselho Nacional do CDS-PP garantiu este domingo que por muito que queiram proclamar a morte do partido esse dia ainda não chegou.Durante uma conferência de imprensa, Filipe Anacoreta Correia lembrou que o Conselho Nacional teve uma participação "alargada e livre" e que o partido saiu reforçado nas eleições autárquicas deste ano. Referiu que alguns membros do CDS-PP pretendiam evitar que o Conselho Nacional se pudesse constituir e deliberar, acrescentando que isso seria uma "afronta à democracia"

O adiamento do congresso marcado para os dias 27 e 28 de novembro, em que se iriam realizar eleições internas do partido, já provocou a saída de vários militantes do CDS-PP. O Presidente do Conselho Nacional disse ter acompanhado essas notícias com pesar.Relativamente às tensões internas que se têm verificado, Filipe Anacoreta Correia quis garantir aos portugueses a tranquilidade sobre a funcionalidade do partido.