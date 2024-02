Diagnóstico de cancro terminal revela identidade de criminoso procurado há 50 anos no Japão

Satoshi Kirishima fez parte de um grupo radical de esquerda responsável por ataques bombistas em Tóquio na década de 70.

Um teste de ADN ajudou a descobrir a identidade de um dos criminosos mais procurados no Japão. Satoshi Kirishima, de 70 anos, foi membro de um grupo militante de esquerda responsável por vários ataques bombistas que resultaram em diversas mortes na década de 70. Viveu com discrição nos últimos anos, sob outra identidade e sem telemóvel. O homem manteve-se em fuga desde que cometeu os crimes, apesar de o seu rosto estar espalhado por cartazes em todo o Japão.Segundo a imprensa local, citada pela BBC, a verdadeira identidade do homem apenas foi revelada quando recebeu o diagnóstico de um cancro terminal. No hospital, ao receber tratamento, contou pormenores sobre a sua família e a Frente Armada Anti-Japão da Ásia Oriental, o que levou os funcionários a acionar a polícia. Satoshi Kirishima morreu a 19 de janeiro e o seu ADN foi levado para análise, cujos resultados confirmaram a identidade.Satoshi Kirishima é suspeito de ter ajudado a detonar uma bomba caseira que destruiu parte de um edifício num bairro em Tóquio, a 18 de abril de 1975 e de outros ataques levados a cabo pelo grupo. O grupo é suspeito de ter cometido um atentado contra um edifício da Mitsubishi Heavy Industries, que causou oito mortos e mais de 160 feridos. Dois dos membros da organização foram condenados à morte pelo envolvimento nos ataques, mas Satoshi Kirishima nunca chegou a ser descoberto. A polícia nunca desistiu de o procurar, tendo colocado a fotografia de Kirishima, com 20 e poucos anos, em cartazes à porta das esquadras de todo o país.No mês passado, o japonês confessou os crimes e assumiu que vivia há 50 anos com outra identidade. Morou na cidade de Fujisawa, no extremo ocidental de Tóquio, com o nome de Hiroshi Uchida, e terá trabalhado na construção civil. Satoshi Kirishima era descrito como um homem "calmo e sério", que terá mantido a discrição durante os anos para não ser apanhado.A polícia vai investigar se Kirishima teve algum cúmplice para permanecer em fuga às autoridades.