Dietas restritivas e exercício físico excessivo fazem mulheres perder a menstruação

Especialistas afirmam que está causa uma doença reversível chamada amenorréia hipotalâmica.

Há um número crescente de mulheres a perder a menstruação por seguirem dietas restritivas e exercício físico excessivo, incentivado por uma tendência das redes sociais, afirmam os especialistas.



Em causa está uma condição de saúde chamada amenorréia hipotalâmica, causada pelo 'stress' relacionado à perda de peso, exercícios excessivos e traumas.

A coordenadora de aconselhamento clínico na organização de caridade britânica 'Beat' refere que a doença está a disseminar-se e é observada em pessoas que não estão abaixo do peso e não têm um índice de massa corporal baixo.



"Não há estatísticas exatas sobre este assunto, mas a maioria das pessoas que vemos perdeu a menstruação e algumas dessas mulheres não estão gravemente abaixo do peso. Algumas têm um peso saudável, mas têm uma alimentação restritiva ", disse Martha Williams ao The Guardian.