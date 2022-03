Diretor de Comunicação do FC Porto detido por violência doméstica

Francisco J. Marques, diretor de Comunicação do FC Porto, foi detido esta terça-feira pela PSP do Porto por violência doméstica. O responsável azul-e-branco vai ser esta quarta-feira ouvido em primeiro interrogatório judicial.Recorde-se que não é a primeira vez que o ex-jornalista tem problemas com a Justiça. Já foi considerado insolvente, num quadro de dívidas, e teve mesmo o seu ordenado penhorado. Após a divulgação dos emails do Benfica, Francisco J. Marques, de 55 anos, que recebeu o Dragão de Ouro, foi condenado num processo cível ganho pelos rivais da Luz. Terá de pagar uma indemnização milionária, que ainda está em recurso.

Segundo apurou o, a detenção foi feita no âmbito do cumprimento de um mandado judicial. O diretor de Comunicação ganhou também dimensão no espaço mediático pela defesa, muitas vezes com utilização de vernáculo, dos azuis-e-brancos. Já foi várias vezes castigado por declarações públicas.