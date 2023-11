Diretora de laboratório detida na Operação Gota D'Água fica em prisão domiciliária

Restantes 18 arguidos ficaram em liberdade.

Toniete da Cruz, diretora do Laboratório Regional de Trás-os-Montes, detida na operação Gota D’Água viu esta segunda-feira ser-lhe aplicada a medida de coação de obrigação de permanência na habitação, com pulseira eletrónica.O Ministério Público tinha pedido a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva. O procurador entendia que esta arguida tinha um papel determinante no esquema. Que era o elo de ligação entre as entidades gestoras ( Câmaras e outras entidades) e os funcionários do laboratório.Os restantes 18 arguidos ficaram em liberdade com a aplicação de medidas que vão desde a proibição de contactos, suspensão das funções e de proibição de frequentar instalações ligadas ao controlo da qualidade de água para consumo e de águas residuais, além do habitual termo de identidade e residência.O vereador da Câmara de Vila Flor, Luís Policarpo, mantém-se em funções, mas está proibido de contactar com funcionários da área das águas desta autarquia.A leitura do despacho que determinou as medidas de coação decorreu no Tribunal de Instrução Criminal do Porto. O juiz Pedro Miguel Vieira salientou a gravidade dos factos que ocorriam em todo o país.sabe ainda que o crime de falsificação de documentos caiu.Em causa neste processo estava um esquema fraudulento do laboratório responsável pela colheita e análise de águas destinadas a consumo humano. Os resultados eram falsificados para reduzir custos. A investigação centrou-se em Mirandela, Vila Flor, Bragança, Mogadouro, Torre de Moncorvo, Alfândega da Fé e Resende.