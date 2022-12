Dirigente da Entidade Reguladora da Saúde vai ganhar mais de 11 mil euros por mês

Pimenta Marinho irá auferir mais do que o próprio ministro candidato

O novo presidente da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) vai ganhar 11 592 euros por mês, entre salário e despesas de representação, ou seja, mais do dobro do que recebe o ministro da Saúde e o mesmo que o CEO do Serviço Nacional de Saúde, cujo vencimento está indexado por decreto governamental.A Comissão de Vencimentos fixou o ordenado base do presidente da ERS em 8280 euros mensais e o dos vogais em 7038 euros, de acordo com o relatório daquela comissão, apurou o. Os dirigentes terão direito a um abono mensal para despesas de representação no valor de 40% do vencimento mensal. A decisão não se aplica aos "mandatos em curso, sendo aplicável unicamente às novas nomeações de membros do CA".Saiba mais no site do Correio da Manhã