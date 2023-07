Dirigente italiano suspenso do futebol por 16 meses

Andrea Agneli foi multado em 60 mil euros.

O ex-presidente da Juventus, Andrea Agnelli, foi condenado pelo Tribunal Nacional Federal da Itália a uma suspensão de 16 meses do exercício de atividades na área do futebol, no âmbito de uma investigação sobre irregularidades nos pagamentos do clube aos jogadores, segundo informa a Federação Italiana de Futebol, citada pela Reuters.O antigo líder da 'Vecchia Signora' foi ainda multado em 60 mil euros.Agnelli foi um dos impulsionadores do projeto da Superliga Europeia em 2021. Presidiu a Juventus de 2010 a 2022, quando se demitiu, com outros membros da direção, em novembro do ano passado após um escândalo financeiro que atingiu o clube italiano.No âmbito do mesmo processo a Juventus aceitou pagar, em maio, uma multa no valor de 718 mil euros e aceitar uma penalização de 10 pontos relativa à edição 2022/23 do campeonato italiano de futebol.