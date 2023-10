Discute com grupo de jovens em pastelaria e regressa ao local com arma para se vingar

Suspeito, que estaria alcoolizado, colocou-se em fuga.

Um homem, com cerca de 45 anos, efetuou três disparos contra uma pastelaria na zona da Conchada, Coimbra, depois de se envolver em desacatos com um grupo de quatro jovens no estabelecimento.Ao que oapurou, o indivíduo, que estaria alcoolizado, garantiu que regressaria para se vingar.Quando regressou de carro, munido de uma arma, disparou contra o espaço três vezes. Os jovens já não se encontravam no local no dado momento. Algumas pessoas testemunharam o episódio, mas, apesar do aparato, não houve registo de feridos.Depois de cometer o crime, o suspeito colocou-se em fuga.A Polícia Judiciária foi acionada ao local.