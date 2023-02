Dispara mortalidade de pessoas com mais de 85 anos

Desde o início do ano que se regista excesso de mortalidade na faixa dos 85 ou mais anos. Entre 1 de janeiro e 18 de fevereiro, segundo o portal Vigilância da Mortalidade, registaram-se 8974 óbitos de pessoas com 85 ou mais anos.





Em 2022 houve 8431 óbitos de pessoas com 85 ou mais anos, em 2020 foram 8028, em 2018 foram 8898, e em 2017, 8475. Nos últimos seis anos, para o mesmo período, apenas em 2021 houve mais óbitos - mas nesse período registaram-se mais de 8600 óbitos devido à Covid-19, em todas as faixas etárias. Contabilizando o total de mortes em todas as idades, entre 1 de janeiro e 16 de fevereiro (último dia com dados sobre Covid-19) nos últimos 6 anos, 2023 regista mais óbitos que 2022 e 2020.

