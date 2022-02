Disponível autoagendamento da vacina Covid-19 para crianças dos 5 aos 11 anos

Pode já ser feito através do site do Serviço Nacional de Saúde.

Foi aberto esta terça-feira o autoagendamento da vacina contra a Covid-19 para crianças dos 5 aos 11 anos, anunciaram os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

O processo de vacinação decorrerá "no sábado, dia 19 de fevereiro, na parte da manhã, no local mais conveniente, de acordo com a disponibilidade e a capacidade instalada dos postos de vacinação existentes", adiantam os SPMS em comunicado.

O agendamento pode ser feito através do site do