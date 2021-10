Divórcio à esquerda acelera eleições legislativas

Costa pediu a ministros para analisarem outra vez o OE 2022, para avaliar se ainda é possível evitar a crise.

O chumbo do Orçamento do Estado (OE) pelo BE e pelo PCP está a empurrar o País para a realização de eleições legislativas antecipadas. No Governo, o cenário de eleições, no início de 2022, é encarado como inevitável, dada a forma expressiva como os parceiros de esquerda assumiram que irão votar contra o OE para 2022.Leia a