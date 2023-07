Divulgado o design da tocha olímpica de Paris 2024

Responsável pelo desenho refere que o objeto tem três pilares: Paris, igualdade e paz.

O Comité Organizador de Paris apresentou, esta terça-feira, o design da tocha olímpica dos Jogos Olímpicos de 2024.O designer Mathieu Lehanneur, responsável pelo desenho, referiu, citado pelo portal globoesporte, que o objeto tem três pilares: Paris, igualdade e paz.Lehanneur explica que a igualdade é visível na simetria do traçado, Paris no desenho das águas do Rio Sena e a paz já que a tocha foi pensada como símbolo de fraternidade.No instagram, a organização da competição divulgou um vídeo, onde mostra a semelhança da tocha com a Torre Eiffel. "Vai carregar a chama olímpica e paraolímpica por toda a França", lê-se na descrição da publicação.O designer responsável pela tocha tem trabalhos expostos no MOMA, em Nova Iorque, ou no Centro Georges Pompidou, em Paris. Foi o responsável do design de várias igrejas e capelas em França.Antes de chegar a Paris a chama olímpica passará por mais de 400 cidades francesas, durante 68 dias. A tocha será iluminada em abril, na Grécia.Depois de percorrer o país helénico deixa Atenas a 27 de abril a bordo de um navio chamado Belém. Esta embarcação foi usada pela primeira vez nos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1896.