Documento prova perdão da Caixa Geral de Depósitos a deputado do PS Carlos Pereira

CGD reclama dívida de 181.654 euros, mas aceita o pagamento de 115.946 euros.

Um documento enviado pela própria CGD ao Tribunal do Funchal prova que o banco público concedeu um perdão parcial de dívida a Carlos Pereira, deputado do PS, à sua mulher e mais quatro pessoas, para cobrar uma dívida da BKAT Consulting, empresa declarada insolvente no final de maio de 2015.Saiba mais no site do Correio da Manhã