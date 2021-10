Doença mental 'safa' filho de Sousa Cintra da prisão

Inimputabilidade do arguido foi atestada por peritos.

Uma doença mental crónica e sem cura, atestada por dois peritos psiquiátricos, poderá impedir que Miguel Cintra, filho do ex-presidente do Sporting José de Sousa Cintra, seja condenado a uma pena de prisão pelos crimes de homicídio na forma tentada, uso e porte de arma sob o efeito e álcool e incêndio, bem como dano e coação.Leia a notícia completa no Correio da Manhã