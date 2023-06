Doentes esperam três anos por consulta no SNS

Primeira observação de cardiologia, na Guarda, é de 1193 dias e há 153 pessoas em espera. Lei prevê que tempo máximo seja de 120 dias.

A primeira consulta de especialidade representa para milhares de pessoas vários meses à espera e há mesmo quem aguarde mais de três anos para ser observado por um médico especialista. É o caso, por exemplo, dos utentes com critério de atendimento ‘normal’ que aguardam na Guarda, no Hospital Sousa Martins, por uma consulta de cardiologia. Os dados do Serviço Nacional de Saúde referentes aos ‘Tempos Médios de Espera’ indicam para esta unidade de saúde 1193 dias, existindo uma lista de espera com 153 pessoas.Leia no Correio da Manhã.