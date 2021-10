Doentes internados em parque de estacionamento subterrâneo do Hospital de Vila Fanca de Xira

Quatro dezenas de doentes passam frio em enfermaria improvisada num piso subterrâneo sem janelas.

O Hospital de Vila Franca de Xira mantém cerca de 40 doentes internados numa enfermaria improvisada no parque de estacionamento subterrâneo da unidade. Vários utentes, ouvidos pelo, queixam-se de falta de privacidade, em particular nos sanitários. Dizem que o espaço é frio, entrando o ar gélido pelas condutas de ventilação, sem qualquer controlo da temperatura.Leia a notícia completa no Correio da Manhã