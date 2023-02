"Dói que pensem que todos somos vigaristas, aldrabões e ladrões": D. Américo Aguiar comenta polémica sobre palcos da JMJ

Presidente da Câmara de Lisboa anunciou redução dos custos do palco da JMJ esta sexta-feira.

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, anunciou esta sexta-feira que o palco principal da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) vai ficar mais barato, passando de 4,2 para 2,9 milhões de euros, uma redução de 30% do valor inicial.De acordo com Moedas, esta será "uma redução substancial de custos sem comprometer a segurança do evento".Já o palco do Parque Eduardo VII vai ser financiado pela Fundação da JMJ e será mais pequeno. O valor pode chegar aos 450 mil euros.Para além dos custos reduzidos, o palco principal vai deixar de conseguir albergar as duas mil pessoas previstas, passando apenas para as 1240. A área de implantação da estrutura prevista de cinco mil metros quadrados também sofreu alterações. O palco vai ocupar agora 3250 metros quadrados."Temos que perceber que estas reduções vão trazer mais complicações na visibilidade [do evento]", alertou ainda Carlos Moedas.Também D. Américo Aguiar teve a palavra e aproveitou o momento para pedir a confiança dos portugueses, quanto aos custos relacionados com o evento."Dói que pensem que todos somos vigaristas, aldrabões e ladrões", disse o bispo.