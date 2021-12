Dois adultos e três crianças encontrados mortos em casa em Berlim. Foram baleados e esfaqueados

Polícia alemã abriu uma investigação de homicídio para apurar os responsáveis.

As autoridades foram chamadas à casa num subúrbio da cidade de Koenigs Wusterhausen depois de terem sido alertados por testemunhas que viram os corpos na casa, avançou a Reuters.



A polícia alemã encontrou dois adultos e três crianças baleados e esfaqueados até à morte numa casa de família numa cidade no sul de Berlim.

Os dois adultos, ambos com 40 anos e as crianças, de quatro, oito e 10 anos, foram mortos por tiros e facadas, de acordo com a polícia. Está aberta uma investigação de homicídio para apurar os responsáveis.

A imprensa alemã informou ainda que todos as cinco vítimas estiveram em quarentena devido à Covid-19.