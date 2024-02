Dois agentes da PSP feridos em incêndio num prédio em Monte Abraão

Fogo já se encontra extinto.

Um incêndio deflagrou no quarto andar de um prédio em Monte Abraão, Sintra, este sábado. O fogo já se encontra extinto. Há cinco feridos leves a registar, entre os quais dois agentes da PSP e três moradores, por inalação de fumo. As vítimas seguiram para o hospital.



O alerta foi dado às 18h22. A ocorrência mobilizou os bombeiros de Queluz e a PSP. No total, estiveram no local 20 operacionais, apoiados por oito viaturas.