Dois comboios colidem na cidade de Salisbury, em Inglaterra. Vários passageiros feridos

Serviços de emergência e as autoridades estão no local desde as 18h46.

Two trains have crashed between Salisbury and Andover. Our thoughts are with those affected.



Currently near the scene with emergency services: pic.twitter.com/ZswrIxpIf9 — Gemma Gibson (@journal_gem) October 31, 2021





Os serviços de emergência e as autoridades estão no local desde as 18h46 (hora local), informou a polícia de Wiltshire em comunicado no Twitter.





We are currently at the scene of a train crash involving two trains between Andover and Salisbury.



We are responding with the fire and ambulance service at the site close to London Road, Salisbury.



Will update as soon as we have more information. pic.twitter.com/1y3x1p1dkB — Wiltshire Police (@wiltshirepolice) October 31, 2021





De acordo com a South Western Railway, todas as linhas ferroviárias na área estão cortadas e as autoridades encontram-se a investigar o que levou ao incidente.



"É expectável que as perturbações se mantenham até ao fim do dia", acrescentam em comunicado pedindo desculpa pelo incómodo.



Ainda não foram determinadas as causas do acidente.



Dois comboios embateram este domingo entre as cidades de Andover e Salisbury, no Reino Unido. Vários passageiros podem estar feridos e, apesar de ainda não existirem números oficiais, a agência Reuters avança que são pelo menos doze.