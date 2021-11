Dois detidos na Póvoa de Varzim por tráfico de mais de 21 mil doses de drogas

GNR apreendeu também cerca de 100 mil euros em numerário.

Duas pessoas foram detidas por tráfico de mais de 21 mil doses de droga no âmbito de uma investigação que levou à apreensão de cerca de 100 mil euros em numerário, na Póvoa de Varzim, informou esta quarta-feira a GNR.

Através do Comando Territorial do Porto e no âmbito de uma investigação que teve a duração de cerca de um ano e meio, foi dado na terça-feira cumprimento a quatro mandados de busca, uma domiciliária e três em viaturas, no concelho da Póvoa de Varzim, acrescenta a Guarda Nacional Republicana, em comunicado.

Nesta ação foram detidos um homem e uma mulher, de 37 e 35 anos, respetivamente.

Também foram apreendidas 16 900 doses de haxixe, 2275 doses de canábis, 2080 doses de cocaína, três viaturas, 96 400 euros em dinheiro, seis telemóveis, quatro balanças de precisão e diversa documentação.

Os detidos foram constituídos arguidos e serão presentes hoje ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Póvoa de Varzim, para aplicação das medidas de coação.

A operação contou com o reforço do Grupo de Intervenção e Ordem Pública da Unidade de Intervenção.