Dois detidos por assaltarem loja em Viana do Castelo e roubarem mais de quatro mil euros em artigos

PSP conseguiu identificar os indivíduos e efetuar detenção já no Porto.

Dois homens foram detidos depois de assaltarem, este sábado, uma loja Cavalinho, em Viana do Castelo.Os suspeitos, de cerca de 20 anos, um deles com um longo cadastro, foram presos já no Porto, a várias dezenas de quilómetros da loja.O assalto ocorreu por volta das 4h00 e foram roubados mais de 4 mil euros, em cerca de 30 artigos. A maior parte já foi recuperada.A detenção foi feita pela divisão de investigação criminal da PSP do Porto, que conseguiu identificar os indivíduos.O proprietário da loja e gerente da marca, Manuel Jacinto, diz que o estabelecimento tem sido alvo constante de vários assaltos. "Há quatro ou cinco anos que se verifica assaltos constantes, no mês de agosto quase diariamnete. Está a ser muito preocupante para o futuro da marca", disse em entrevista aoOs detidos já foram presentes a um primeiro interrogatório judicial.