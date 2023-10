Dois detidos, um morto e um baleado em tiroteio entre gang e PSP no Porto

Tiroteio começou quando gang abalroou carro descaracterizado da PSP. A Polícia Judiciária já foi acionada.



O alerta foi dado às 20h00.



A Polícia Judiciária foi acionada.

Duas mulheres foram detidas e um homem morreu, esta terça-feira, após uma troca de tiros em Campanhã, no Porto, entre agentes da PSP e quatro pessoas indiciadas por crime de roubos no Grande Porto.Ao que oapurou, o condutor, com cerca de 40 anos, foi atingido e acabou por morrer. Um outro homem foi atingido num braço e foi transportado para o hospital.Segundo comunicado da PSP, o gang seguia num carro furtado, suspeito de ter sido utilizado em vários roubos a postos de abastecimento de combustível, e que despertou a atenção das autoridades. Quando a PSP tentou abordar o condutor, o gang tentou abalroar o carro descaracterizado da PSP.