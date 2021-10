Dois dias depois de Rui Fontes ser eleito a Loja do Marítimo é vandalizada

Fonte do clube 'verde rubro' referiu que "o vidro foi partido com uma pedra, mas não tiraram nada".

A loja do Marítimo, localizada na baixa do Funchal, foi hoje vandalizada, dois dias após a eleição de Rui Fontes para a presidência do clube da I Liga de futebol.

"Fomos avisados por volta das 06:00 pelo vigilante de serviço, que deu a indicação de que a loja tinha sido vandalizada", contou à Lusa fonte do clube 'verde rubro', referindo que "o vidro foi partido com uma pedra, mas não tiraram nada".