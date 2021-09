Três feridos em colisão entre carros no Porto

No local estiveram os Sapadores Bombeiros do Porto, a polícia de trânsito e o INEM.

Um dos condutores pode não ter respeitado o sinal vermelho, mas a PSP ainda está a investigar as circunstâncias do acidente.



Uma colisão entre dois carros no cruzamento entre a rua 5 de outubro e a rua de Domingos Sequeira, no Porto, provocou três feridos esta quarta-feira. Um dos carros despistou-se e destruiu a montra de um stand de automóveis, causando danos ao veículo que se encontrava no interior da loja.O outro carro envolvido no acidente foi rebocado.Os feridos foram transportados para o hospital de Santo António, no Porto, mas não inspiram grandes cuidadosO alerta foi dado às 7h35 e dirigiram-se ao local os