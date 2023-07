Dois feridos graves em colisão na A2 no sentido Norte-Sul perto de Amora

Os bombeiros tiveram de desencarcerar uma das vítimas.

Uma colisão rodoviária entre dois carros fez dois feridos graves e dois ligeiros, dos quais um teve de ser desencarcerado pelos bombeiros, este sábado, perto de Amora, no Seixal. O acidente condicionou o trânsito na A2 no sentido Norte-Sul.O alerta foi dado às 13h01. O trânsito esteve cortado no sentido Norte-Sul, causando longas filas de carros.Os feridos foram transportados para o hospital. No local estiveram 19 bombeiros, apoiados por nove veículos.