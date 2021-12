Dois feridos, um dos quais em estado grave, após explosão numa pedreira em Alcobaça

Vítimas são trabalhadores daquele local. Uma delas foi helitransportada.

Uma explosão numa pedreira em Molianos, Alcobaça, dez esta quinta-feira dois feridos, um dos quais em estado grave. As vítimas eram trabalhadores da pedrira e estariam a laborar na altura do acidente.



Um dos feridos está em estado grave e foi helitransportado para uma unidade hospitalar da região após ter sido estabilizado no local.





O alerta foi dado às 15h50. No local estiveram os Bombeiros de Alcobaça e o INEM.