Dois helicópteros da polícia atingidos a tiro durante megaoperação no Rio de Janeiro

Operação tem como alvos as favelas da Maré, da Vila Cruzeiro e da Cidade de Deus.

Dois helicópteros de forças de segurança foram atingidos por tiros de armas de guerra disparados por criminosos quando sobrevoavam ao amanhecer desta segunda-feira a Vila Cruzeiro, na zona norte da cidade brasileira do Rio de Janeiro, no âmbito de uma gigantesca operação conjunta das polícias regionais fluminenses. De acordo com as informações iniciais, nenhum agente ficou ferido com gravidade.

As aeronaves, uma da Polícia Militar (segurança pública ostensiva) e a outra da Polícia Civil (judiciária) foram atingidas quando faziam voos rasantes sobre a comunidade, em apoio a agentes que tinham invadido a área por terra. Os pilotos conseguiram dominar os aparelhos e aterrar daí a pouco sem grandes problemas numa área segura.





A operação conjunta das duas polícias, uma das maiores na cidade nos últimos anos, envolve mais de mil agentes, reforçados tanto por meios aéreos quanto por grande número de blindados. Os alvos são as mega-favelas da Maré, da Vila Cruzeiro e da Cidade de Deus, todas dominadas pelo Comando Vermelho, a maior e mais antiga fação criminosa do Rio de Janeiro, e acusada de estar por trás das brutais execuções de três médicos de São Paulo na madrugada de sexta-feira na Barra da Tijuca.

Os três médicos, que estavam acompanhados de um quarto que sobreviveu mesmo tendo sido atingido por 14 projéteis, tinham ido ao Rio de Janeiro para participar num congresso internacional de ortopedia. Preocupados com a violência na cidade, os três ortopedistas decidiram não se afastar do local onde estavam hospedados e foram beber e confraternizar com outros especialistas num bar em frente ao hotel, no outro lado da rua, onde foram crivados de balas quando estavam a pagar a conta para saírem do local.



Um dos médicos, para infelicidade de todos, era muito parecido com o líder de uma milícia armada rival do Comando Vermelho, traficantes desta fação que passaram pelo local confundiram-no com o miliciano, saíram do carro e dispararam dezenas de tiros contra o grupo. Horas depois, supostamente por ordem dos líderes do Comando Vermelho que esta segunda-feira estão a ser caçados, os quatro presumíveis assassinos dos médicos foram mortos e deixados em carros abandonados na via pública, pois a organização criminosa não gostou nem um pouco do trágico engano e das ações que a polícia desencadeou depois disso contra o grupo.