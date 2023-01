Dois homens baleados em rixa junto à esquadra da PSP nas Olaias, Lisboa

Agressores, de 22 e 44 anos, foram detidos.

Dois homens, de 31 e 38 anos, foram baleados este sábado, por outros dois indivíduos numa rixa, junto à esquadra da PSP nas Olaias, Lisboa.De acordo com fonte do Comando Metropolitano de Lisboa, uma das vítimas ficou em estado grave e foi transportada para o Hospital de São José. O outro ferido, com ferimentos ligeiros, foi levado para o Hospital Santa Maria.No local estiveram o INEM e a PSP.Os agressores, de 44 e 22 anos, foram detidos.