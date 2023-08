Dois homens detidos por tráfico de droga em Ponta Delgada. PJ apreende 27 mil doses

Detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial e ficaram em prisão preventiva.

Dois homens, com idades compreendidas entre os 41 e os 54 anos, foram detidos pela prática do crime de tráfico de estupefacientes em Ponta Delgada, nos Açores. Segundo a Polícia Judiciária (PJ), no decorrer da operação foram ainda apreendidos aproximadamente 11 quilos de haxixe, 500 gramas de cocaína e 240 gramas de heroína, o equivalente a mais de 27.600 doses médias individuais diárias.

De acordo com um comunicado da PJ, a droga estava na posse do indivíduo mais novo e tinha destino a uma rede de traficantes da ilha de São Miguel, à qual pertencia o arguido mais velho.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial e ficaram em prisão preventiva.