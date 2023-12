Dois homens esfaqueados em rixa no Porto

Uma das vítimas está em estado grave.

Dois homens, de 26 e 31 anos, ficaram feridos, um dos quais com gravidade, durante uma agressão com recurso a arma branca na rua Visconde de Setúbal, no Porto.A agressão violenta aconteceu na manhã deste sábado, ao que tudo indica, no interior de um prédio. O homem mais novo foi encontrado pela PSP na rua, e apresentava ferimentos numa mão. A outra vítima estava no interior da habitação com graves ferimentos no abdómen, provocados por uma faca.A PSP apreendeu uma faca que terá sido utilizada na agressão e acionou a polícia judiciária que está a investigar.Desconhece se, para já, a relação entre os dois homens e o motivo das agressões.