Dois homens levam cadáver até posto de correio para... reivindicar pensão de homem morto

Dois homens transportaram um cadáver para um posto de correios irlandês numa tentativa de reivindicar a pensão do homem morto, no

Condado de Carlow.

Um dos homens foi aos correios por volta das 11h30 de sexta-feira, para pedir para receber o pagamento da pensão de um homem mais velho, avançou o Irish Times.

O pedido foi recusado pelos funcionários que informaram que que o reformado teria de estar presente para que o dinheiro fosse entregue.



O homem voltou logo depois com dois outros homens, um dos quais com 60 anos e parecia estar a ser apoiado pelos outros dois. Os homens mais jovens pediram para receber o pagamento da pensão, o que foi recusado.

Nenhum dinheiro foi entregue e os dois homens fugiram do local, abandonando o corpo do homem.



Uma mulher que morava ao lado dos correios disse que a filha viu os dois homens a carregar o corpo para dentro do prédio. "Ela estava a sair de minha casa e disse que o homem parecia estar mal porque os pés estavam arrastavam-se pelo chão", disse a mulher, que não quis ser identificada, ao Irish Independent.



A polícia está a investigar o caso e será realizada uma autópsia ao corpo da vítima.



Ao que se sabe o falecido era conhecido dos homens que carregavam o corpo.