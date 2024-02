Dois influencers detidos por drogarem e agredirem sexualmente várias menores em Madrid

Dois homens foram detidos por agressão sexual a, pelo menos, quatro raparigas menores de idade, em Vallecas, perto de Madrid, em Espanha, informa o

.

Os suspeitos, Iván e José, formam uma dupla que produz conteúdos para o Instagram e Tik Tok, onde somam, entre ambos, quase 80 mil seguidores.



Os detidos beneficiaram do grande alcance entre os mais jovens para contactar as vítimas e convidá-las para sua casa. Terá sido aí que as conseguiram drogar e depois violar.

Os homens mantinham relações sexuais com as vítimas, enquanto gravavam. Foram detidos há mais de um mês e o juiz decretou a prisão de um deles.A investigação começou em dezembro, quando a polícia recebeu uma denúncia de uma suposta agressão sexual num apartamento em Villa de Vallecas. Na primeira queixa, era feita menção à possibilidade dos suspeitos aproveitarem a fama para atrair os jovens.As autoridades identificaram quatro possíveis vítimas.Os suspeitos usavam desculpas para drogar as menores e, quando elas estavam já inconscientes, agrediam-nas sexualmente e gravavam os atos. Para isso, utilizavam os telemóveis e dispositivos de gravação que tinham em casa.A 24 de janeiro, a polícia localizou e deteve os dois homens. Um dele eles era suspeito de dois crimes de agressão sexual, um crime de violação, exibicionismo, pornografia infantil e cinco crimes contra a saúde pública.O segundo detido é acusado de um crime de agressão sexual.No momento em que os agentes entraram na casa dos suspeitos, encontraram outra menor que também teria sido vítima das agressões.Além disso, localizaram vários dispositivos de armazenamento de dados, drogas e dois telemóveis.