Primos de 19 e 22 anos morrem em despiste quando regressavam a casa de festa

Jovens foram encontrados após o acidente em Cinfães, por um motorista de autocarro.

Dois jovens, de 19 e 22 anos, morreram esta sexta-feira em Oliveira do Douro, no concelho de Cinfães, na sequência do despiste de uma viatura, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

As vítimas eram primas e regressavam de madrugada de uma festa. O condutor tinha 22 anos.



A fonte do CDOS explicou à agência Lusa que a viatura circulava na Estrada Nacional 222, no sentido Oliveira do Douro - Resende, e despistou-se, caiu numa ravina e os dois jovens "foram projetados".





O alerta foi dado cerca das 06h00, "por um condutor de um autocarro que ia a passar na estrada", acrescentou.