Dois jovens feridos em despiste de trotinete em Proença-a-Nova

Vítimas foram transportadas para o Hospital de Castelo Branco com vários hematomas e suspeita de fraturas.

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, ficaram este sábado feridos, um deles com gravidade, após o despiste da trotineta em que ambos seguiam.O acidente ocorreu em Pedra do Altar, no concelho de Proença-a-Nova.Os jovens foram transportados para o Hospital de Castelo Branco com vários hematomas e suspeita de fraturas.No socorro estiveram envolvidos 13 operacionais dos bombeiros, do INEM e da GNR, apoiados por cinco viaturas.