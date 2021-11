Dois jovens feridos em rixa na Madeira

Agressor tentou fugir, foi apanhado e agredido pelos amigos da vítima e também recebeu tratamento hospitalar.

Dois jovens ficaram feridos numa rixa na noite deste sábado, no Funchal, na ilha da Madeira.Nas imagens a que ateve acesso, pode-se ver um grupo de jovens que aparentar estar sozinho a ser abordado e depois agredido.Após uma troca de palavras, por volta das 01h30, dois jovens envolveram-se numa cena de pancadaria e um deles sofreu um corte profundo no pescoço, provocado por um copo. Mais tarde, foi transportado num carro particular para o Hospital Nélio Mendonça.O agressor, de 24 anos, ainda tentou fugir, mas foi apanhado e agredido pelos amigos da vítima e também teve de receber tratamento hospitalar, pois ficou com vários hematomas no corpo.A PSP esteve no local e identificou os dois jovens.