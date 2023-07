Dois jovens morrem após queda de carro em ravina com mais de 100 metros na Madeira

Um terceiro ocupante, gravemente ferido, foi retirado com vida após resgate de helicóptero.

Agustín de Freitas, com 17 anos, e José Luís Sousa Pestana, com 19 anos, morreram na sequência da queda do carro em que seguiam de uma ravina entre 100 e 150 metros de altura, na Madeira. Um terceiro ocupante, de 19 anos, encontra-se gravemente ferido e foi retirado com vida e helitransportado para o hospital.José vivia no Arco da Calhete, mas era natural da Ponta do Pargo, na Madeira. Tinha acabado recentemente o curso de mecatrónica automóvel e já se encontraria a trabalhar numa oficina. Era amante dos desportos radicais e praticava Downhill.Agustín de Freitas vivia na Fajã da Ovelha e era filho de pais venezuelanos.O despiste ocorreu na Ribeira Cruz, nas Achadas da Cruz, entre as 3h30 e 4h. O carro saiu da estrada e caiu numa zona que, segundo os residentes, não tem qualquer proteção.Foi o pai do jovem resgatado com vida que deu o alerta às autoridades depois de localizar o sinal de GPS do telemóvel do filho.O resgate dos corpos das vítimas mortais começou por volta das 15h00. No local estão mais de 30 bombeiros da Calheta e de Porto Moniz, que foram apoiados por um helicóptero que avaliou quantos ocupantes havia no carro e voltou numa segunda ocasião para transportar o ferido grave para o hospital.