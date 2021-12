Dois jovens morrem com tiros em festas de Natal em Lisboa e Almada

Leia a notícia completa no Correio da Manhã

Dois jovens, de 17 e 27 anos, morreram vítimas de disparos de armas de fogo no decorrer de festas relacionadas com a quadra natalícia. O mais velho foi baleado quando se encontrava, com familiares e amigos, numa celebração no Bairro das Terras da Costa, em Almada. A outra vítima foi atingida mortalmente a tiro perto da discoteca Barrio Latino, em Lisboa, quando estava acompanhado de amigos. Os autores de ambos os crimes estavam, este sábado à tarde, ainda a monte.